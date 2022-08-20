خطوات التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة 2022.. إلكترونيا لمدة أسبوع

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة 2022، موضحة أنه سيتم فتح الباب اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 أغسطس الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 من نفس الشهر، أي لمدة أسبوع، مؤكدة أن التقديم يتم إلكترونياً.

خطوات التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية خطوات التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة 2022، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة في بيان رسمي لها:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يدخل الطالب على رابط «التسجيل بالجامعات الأهلية».

- يسجل الطالب رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة.

- يتم تسجيل الرغبات برقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

- يطبع الطالب الرغبات وايصال التقديم عقب الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني.

منح الجامعات الأهلية الجديدة 2022

وفي سياق متصل، أعلنت الجامعات الأهلية الجديدة عن عدد من المنح، حيث أكدت جامعة المنصورة في بيان لها، أنها ستوفر منحا للطلاب الـ20 الأوائل في الثانوية العامة كمنح دراسية كاملة، تشمل كل الرسوم والمصروفات الدراسية، وتستمر طوال فترة الدراسة بشرط حصول الطالب على معدل تراكمي أكبر من أو يساوى 3.7 «A-»، ويُمنح الطلاب الأوائل الخمسة فى كل برنامج خصم 50% من كل الرسوم والمصروفات الدراسية للسنة التالية حال حصول الطالب على معدل تراكمي أكبر من أو يساوى 3.7 «A-».

منح جامعة بنها الأهلية

وأعلنت جامعة بنها الأهلية، في بيان لها، منح الطلاب العشرة الأوائل من كل شعبة من الثانوية العامة إعفاء كاملا من كل الرسوم والمصروفات الدراسية، ويُمنح طلاب مدارس «STEM» نسبة تخفيض للمصروفات الدراسية تصل إلى 40%، والطلاب المتفوقين رياضيا وفنيا يحصلون على منح تصل للإعفاء الكامل، فيما يُمنح الطلاب من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية الحكومية تخفيض للمصروفات الدراسية تصل الى 25%.