ضبط شاب يرتدي النقاب بالمحلة.. خلافات مع أشخاص بالمنطقة

قررت جهات التحقيق في قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، التحفظ على شخص يرتدي النقاب وملابس نسائية، أثناء سيره في أحد شوارع المدينة، حيث تمكن أهالي المنطقة من ضبطه، بعد الاشتباه فيه وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية، بعد التعدي عليه بالضرب.

ضبط شخص يرتدي النقاب وملابس نسائية

حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول المحلة محضراً بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان، والتحقيق مع المتهم.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي منطقة «أبوشاهين»، باشتباههم في شخص مجهول أثناء تواجده بالمنطقة، وتمكنوا من ضبطه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول المحلة، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة وتبين انه رجل ويرتدي نقابا، في العقد الثالث من عمره، وكان يسير في أحد شوارع منطقة أبوشاهين، وحرر محضر بالواقعة وجار مناقشة المتهم، ومعرفة ملابسات الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الضبط.

الاختباء من خلافات سابقة

وكشف مسؤول أمني أن المتهم مقيم بمدينة المحلة الكبرى، وكان في يرتدي النقاب متخفيا من بعض الأشخاص في المنطقة التي تم ضبطه بها، بينهما خلافات سابقة معهم، خوفًا من التعرض له، وأن الأهالي شكوا في شخصيته، خاصة مشيته، ونوع الحذاء الذي كان يرتديه في قدميه.