«بورش» تكشف النقاب عن طراز «ما كان تي» 2022 بقوة 265 حصانا

كشفت شركة بورش الألمانية، عن طراز «ما كان تي»، الذي ينضم إلى مجموعة طرازات بورش الناجحة، في معظم دول العالم.

يمثل الحرف T، شكلاً فريدًا من أشكال القيادة الديناميكية في بورش منذ الستينيات، إنه يرمز إلى «Touring»، ويحدد النماذج التي تقدم تجربة قيادة أصيلة، بشكل خاص بفضل الضبط الدقيق والمحركات الفعالة.

وتماشياً مع روح بورش 911 T من عام 1968، يتميز طراز «ما كان تي» الجديد، بتصميم ديناميكي قوي ومحرك تربو خفيف الوزن بسعة 2 لتر، إلى جانب تصميم رياضي ومجموعة من المعدات القياسية المثالية للرياضيين أسلوب القيادة.

محرك سيارة «ما كان تي» الجديدة

تأتي السيارة بمحرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر إجمالي استهلاك الوقود 10.7- 10.1 لتر/ 100 كم.

وتبلغ قوة محرك ما كان تي 265 حصانًا، وعزم الدوران 400 نيوتن متر، وهي خصائص تتناسب مع التصميم الدقيق للسيارة وتوفر قيادة مبهجة.

ناقل حركة سريع التبديل بسبع سرعات

ويقترن المحرك بناقل حركة سريع التبديل بسبع سرعات ونظام بورش لإدارة الجر (PTM) للدفع الرباعي، يوفر الانتشار الواسع لعزم الدوران تسارعًا متجاوبًا في جميع مواقف القيادة.

وتتسارع ما كان تي من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 6.2 ثانية ويصل إلى سرعة قصوى تبلغ 232 كم/ ساعة.

تم تخفيض الشاسيه المعدّل بشكل خاص بمقدار 15 ملم أو أكثر ما كان تي هو طراز بورشه الوحيد الذي يتميز بتعليق فولاذي مع نظام بورشه لإدارة التعليق النشط، إلى جانب خفض الهيكل بمقدار 15 ملم.

وتعتبر القضبان المضادة للانقلاب على المحور الأمامي أكثر صلابة وقد تم تحسين ضبط هيكل السيارة لإنشاء تعليق مثالي للمركبة ومجموعة نقل الحركة، ما ينتج عنه سلوك توجيه سريع الاستجابة للغاية وتحكم رشيق.