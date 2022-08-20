رئيس الجالية المصرية بألمانيا: الطالبة المختفية في مستشفى وتتلقى علاجا نفسيا

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة والجالية المصرية في ألمانيا، إنه تلقى خبر اختفاء طالبة في ألمانيا وبدأ البعض يستفسر عن الطالبة التى لم يكن يعلم أحد شيئا عنه، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع السفارة المصرية في ألمانيا ومع وزارة الهجرة وأكدا دعمهما التام للوصول إلى الطالبة.

بيانات الطالبة المختفية في ألمانيا

وأوضح «ثابت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة اليوم»، أن الطالبة المختفية لم تعلن بياناتها حتى صباح اليوم، وبالتواصل مع المصريين في ألمانيا تبين العثور على الطالبة واسمها آيات وتوجه لمحل سكنها بعض أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا ووجدوا غرفتها مغلقة، وتم التحرك الفوري من السفارة وتبلغت الشرطة وتم فتح مسكنها ولم تكن بداخله.

الطالبة موجودة في مستشفى

وأشار علاء ثابت، رئيس بيت العائلة والجالية المصرية في ألمانيا، إلى أن الشرطة تحركت وتبين أن الطالبة موجودة في مستشفى وتتلقى علاجا نفسيا بسبب تعرضها لاضطراب نفسي ولم تتعرض لحادث أو ما شابه، وإلى الآن لم تعلن تفاصيل أكثر من ذلك، موضحا أن عددا كبيرا من المصريين في ألمانيا يحاولون التواصل مع الطالبة وأسرتها في مشهد يجسد تكاتف وتعاون المصريين في الخارج والعمل بشكل متكامل.

اختفاء طالبة في ألمانيا

جدير بالذكر أن الطالبة المختفية انتشرت أخبارها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين في الخارج، حيث أبلغ البعض باختفائها ولكن دون إعلان أي تفاصيل توضح مكانها أو سبب اختفائها أو حتى مجال دراستها والجامعة التي تتعلم بها.