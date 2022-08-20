رضوى سعيد تبدأ فعاليات الليلة الرابعة من محكى القلعة بـ«طب وأنا مالي» لـ وردة

أحيا مجموعة من نجمات دار الأوبرا المصرية منهم رضوى سعيد وشروق شريف ومروة حمدي ومروة ناجي ليلة خاصة بأغنيات الفنانة الراحلة وردة الجزائرية ضمن فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان محكى القلعة.

رضوى سعيد تشدو بـ«لو سألوك»

صعدت الفنانة رضوى سعيد منذ قليل، على مسرح مهرجان محكى القلعة، على نغمات أغنية وردة الشهيرة «طب وأنا مالي»، وسط حضور جماهيري كبير.

ومن المقرر أنَّ تشدو الفنانة شروق شريف بعدها بأغنية «لو سألوك» التي سيتمّ تقسيمها على جزأين بسبب طول الأغنية.

من المقرر أن يكون نجم الليلة الرابعة اليوم هو الفنان مدحت صالح، إذ سيشدوا بمجموعة من أهم أغنياته.

وكان حفل الافتتاح، انطلق يوم الأربعاء الماضي بحفل كبير للفنان هشام عباس وفي أثناء الاحتفال تمّ تكريم 10 من أهم رموز الفن والأوبرا المصرية.

ختام مهرجان القلعة في 31 أغسطس

يقام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، وتوجد 42 فعالية متنوعة خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 31 من الشهر ذاته، بحضور كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، وكذلك بعض الفرق الأجنبية.