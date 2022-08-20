«لو حابب تخرج بالليل».. تفاصيل اليوم الرابع من مهرجان محكى القلعة 2022

لليوم الرابع على التوالي، تستمر فعاليات محكى القلعة 2022، الذي يقدم باقة متنوعة من الأمسيات والحفلات الغنائية في قلعة صلاح الدين حتى نهاية الشهر الجاري وتحديدًا يوم 31 أغسطس.

ووفق الجدول المعلن من قبل وزارة الثقافة، فاليوم السبت، تقام 3 فعاليات ضمن محكى القلعة 2022، وهي حفل نجوم الأوبرا المصرية للموسيقى العربية، وحفل الفنانة مروة ناجي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة إيهاب عبدالحميد، وحفل الفنان مدحت صالح، بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

ويمكن للجمهور أن يستمتع بالحفلات الموسيقية، التي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، بسعر تذكرة نحو 20 جنيها فقط، وفي التقرير التالي نرصد باقي أيام محكى القلعة على هذا النحو:

حفلات الأحد 21 أغسطس

- فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة عزت بسيوني.

- الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها.

- الفنان مصطفى حجاج وفرقته.

حفلات الإثنين 22 أغسطس

- بغدادي بيج باند.

- الفنانة مي كمال وفرقتها.

- الفنان أحمد جمال وفرقته.

حفلات الثلاثاء 23 أغسطس

- فرقة موواويل «سيد إمام - عبد الرحمن بلالة».

- عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

حفلات الأربعاء 24 أغسطس

- الفنانة تانيا قسيس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فكري.

- الفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

حفلات الخميس 25 أغسطس

- كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب.

- أوركسترا النور والأمل قيادة محمد سعد باشا.

- الفنانة نوال الزغبي.

حفلات الجمعة 26 أغسطس

- الفنانة نادية مصطفى وفرقتها.

- الفنان هاني شاكر وفرقته.

حفلات السبت 27 أغسطس

- الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية.

- الفنانة حنان ماضي وفرقتها الموسيقية.

حفلات الأحد 28 أغسطس

- الفنان مدحت ممدوح وفرقته.

- الفنانة لينا شاماميان.

حفلات الإثنين 29 أغسطس

الفنانة تانيا صالح وفرقتها.

- فريق بلاك تيما.

حفلات الثلاثاء 30 أغسطس

- الفنانة نوران أبو طالب وفرقتها.

- الفنان محمد محسن وفرقته.

حفلات الأربعاء 31 أغسطس

- مجموعة التشيللو state of harmony.

- الفنان عمر خيرت مع أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة ناري ناجي.