لمسات «وسط البلد» قبل صعودهم مسرح حفل محكى القلعة «صور»

وضع فريق وسط البلد لمساته الأخيرة، قبل أن يصعد على مسرح، لإحياء حفله الغنائي، الذي أقيم ضمن فعاليات الليلة الثالثة من مهرجان محكى القلعة، في دورته الثلاثين.

وصعد الفريق مسرح مهرجان المحكى، المقام في قلعة صلاح الدين، على نغمات أغنيتهم الشهيرة «عم مينا»، وشكر أعضاء الفرقة الجمهور الموجودين في الحفل، لحرصهم الشديد على الحضور، والاستمتاع بفعاليات حفل افتتاح المهرجان.

«وسط البلد» يشكر الجماهير

ويقدم الفريق أغنيات «قربيلي»، و«وسط البلد»، و«أنتيكا»، و«هيلاهوب»، و«عم مينا»، و«كراكيب»، و«مجنون»، و«اتكلمي»، و«بإمكان»، و«روبابكيا».

كانت فرقة الحضرة للإنشاد الديني قد بدأت فعاليات اليوم، بتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية وأنشودة «قمر سيدنا النبي».

وسط البلد نجوم الليلة الثالثة من مهرجان القلعة

يذكر أن فريق وسط البلد بقيادة الفنان هاني عادل، كان موجودا من عصر اليوم بـ القلعة من أجل إجراء البروفات، ووضع اللمسات الأخيرة على الأغنيات التي يريد أدائها اليوم في الحفل.

المهرجان انطلق يوم الأربعاء بحفل هشام عباس

وانطلقت فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، أمس الأول، تحت إشراف الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على مسرح المحكى، والتي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، وكرم المهرجان 10 من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.

من المقرر أن يشارك في المهرجان نخبة كبيرة من نجوم الفن والغناء المصري والعربي منهم على الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر ونوال الزغبي ولينا شاماميان وتانيا قسيس.