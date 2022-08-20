الليلة.. أحمد جمال و«بغدادي بيج باند» ومي كمال في محكى القلعة

تقام 3 حفلات متتالية على مسرح المحكى، مساء اليوم، وذلك ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

وفي تمام الساعة 8 مساءً يقدم فريق بغدادي بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية، إضافة إلى مختارات من ألحان الموسيقى العربية التي أعيد صياغتها في قالب موسيقى الجاز.

مي كمال تحيي سادس أيام فعاليات مهرجان القلعة

وبعد ذلك يليه حفل غنائي لـ مي كمال، وفرقتها يتضمن عددًا من أعمال كل من فيروز، ونجاة، ومحمد منير وغيرهم إلى جانب بانوراما للفنانة عفاف راضي.

أما عن آخر فقرات اليوم وفي تمام الساعة 10 مساءً يتغنى أحمد جمال وفرقته بنخبة من أعماله الخاصة.

افتتاح مهرجان القلعة

يذكر أنَّ مهرجان محكى القلعة للموسيقي والغناء كان قد انطلق يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس، وشهد حفل الافتتاح أولى حفلات المهرجان التي قدمها الفنان هشام عباس وقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي تفاعل الجمهور معها.