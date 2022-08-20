محمود محيي الدين: المنهج المصري أكثر شمولا في التعامل مع قضايا البيئة

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ولدت اتجاها جديدا تسعى إليه بعض الدول وهو توفير الطاقة بأي شكل ممكن حتى لو كان مضرا بالبيئة مثلما فعلت ألمانيا في اتجاهها لاستخدام الفحم، بالإضافة لعمل البعض على توليد الطاقة من خلال الهيدرجين الأخضر والطاقة النظيفة بشكل عام.

توليد الهيدروجين الأخضر للحفاظ على البيئة

وأوضح «محيي الدين» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة اليوم» أن مصر اتجهت لتوليد الهيدروجين الأخضر للحفاظ على البيئة وعدم اتباع الطريق الذي سلكته بعض الدول بالرغم من تأثيره على البيئة بشكل سلبي، لافتا إلى أنه قبل حرب أوكرانيا كانت هناك مشكلات في الطاقة بأوروبا تؤكد أننا بحاجة لخطة للخروج من الطاقة العادية إلى الطاقة النظيفة وهو ما تؤكده السياسة المصرية في التعامل مع الطاقة.

المنهج المصري الأكثر شمولا

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، إلى أننا بحاجة لتعميم المنهج المصري الأكثر شمولا في التعامل مع قضايا البيئة، حيث إن أزمة الاستدامة لا تنحصر في إطار تخفيض الاستخدام الكربوني فقط، بل هناك أسباب أخرى يجب النظر إليها في ظل المنهج المعتدل المتوازن، لافتا إلى أن مشاركته في المؤتمرات الدولية تؤكد أن موضوع الاستدامة وتغيرات المناخ يجب أن يوضع في إطار عام يدعم التنمية ولا يفصلها عن أزمة المناخ.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ، أن الغذاء ونقصه يعد أزمة ولا يجب الاهتمام بموضوع واحد وإهمال باقى الموضوعات التي تناقشها الأهداف التنموية، فالمشكلة ليست كربونية فقط بل هناك أزمة غذاء ونقص ماء وغير ذلك من الأمور التي يجب على جميع الدول الانتباه إليها.