حملة ترشيد الاستهلاك تنصح بفصل الشواحن حال عدم استخدامها لتوفير الكهرباء

طالب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، المواطنين بأهمية فصل شواحن الموبايل و«اللاب توب»، وغيرها من شواحن الأجهزة الكهربائية عن مصدر الكهرباء، حال عدم الحاجة لها، أو عدم استخدامها.

معلومات الوزراء ينصح بفصل شواحن الموبايل واللاب توب حال عدم استخدامها

ونشر «معلومات الوزراء»، تقرير معلوماتي «فيديوجراف»، عبر خاصية «شورتس»، على موقع «يوتيوب»، حول كيفية مشاركة المواطنين في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وما يتبعه من توفير في استهلاك الغاز الطبيعي، بما قد تصل عوائده الاقتصادية حال تصديره للخارج، ما يقرب من 450 مليون دولار شهريا، بحسب تقديرات الحكومة.

وتضمنت النصائح «فصل الشواحن»، واستخدام «لمبات موفرة» في الإنارة بالمنزل.

سر نصيحة الحكومة للمواطنين بفصل الشواحن حال عدم استخدامها

وقال مصدر حكومي، لـ الوطن، إن نصيحة مركز المعلومات بفصل الشواحن، تأتي نظراً لأنها تستمر في استهلاك الكهرباء حال توصيلها بها، حتى في حال عدم تركيبها في الجهاز، مؤكدا أن فصلها سيوفر مبالغ للمواطن من فاتورة الكهرباء، وللدولة جراء ترشيد الاستهلاك.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناشد المواطنين المشاركة في مبادرة الدولة، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال «مدبولي»، في تصريحات تليفزيونية سابقة له، إن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، سيكون له العديد من الفوائد الإيجابية، ومنها ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، وإتاحته للتصدير إلى خارج البلاد، بما يدر عملة صعبة للدولة المصرية.