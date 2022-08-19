«التنمية المحلية» تصدر تعليمات للمحافظات بمتابعة خطة ترشيد الكهرباء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظات تنفيذ الخطة الحكومية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، حيث يتم التأكيد على المولات التجارية وغيرها من الأماكن عدم زيادة التكييفات عن 25 درجة وأيضا في المباني الحكومية، وأيضا ترشيد الإنارة بالإعلانات الموجودة بالشوارع، والتأكيد على تخفيف الإضاءة لأعمدة الكهرباء بالشوارع بما لايؤثر على السلامة العامة للمواطنين.

ترشيد الاستهلاك

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن هناك متابعات مستمرة من المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء من خفض الإضاءة على المباني الخارجية وغلق الكهرباء بعد انتهاء مواقيت العمل في دواوين عموم المحافظات ومبان الأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وأيضا المديرية والإدارات الخدمية بالمحافظات، أيضا تشمل خطة الترشيد الاستادات الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من الأنشطة.

مواعيد غلق المحلات

وفيما يتعلق بمواعيد غلق المحلات والمولات ضمن خطة ترشيد الاستهلاك، أوضح الدكتور قاسم أن المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي مستمرة خلال الفترة الراهنة، وهي تصب في اتجاه ترشيد استهلاك الكهرباء والسماح لشركات النظافة القيام بدورها والحد من الإزعاج والضوضاء داخل الكتل السكنية، مشيرا إلى أن المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات تشمل عمل المحلات والمولات التجارية من 7 صباحا حتى 11 مساء يوميا باستثناء أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، ويتم زيادة مواعيد العمل ساعة، حيث تغلق المحلات والمولات 12 مساء، أما مواعيد عمل المطاعم والكافيهات وفق المواعيد الصيفية فهي تنطلق من 5 صباحا حتى 1 صباحا، ومواعيد الورش تبدأ من 8 صباحا حتى 7 مساء ما عدا الورش ومحطات الوقود التي تقدم خدمات على الشوارع الرئيسية.

خدمات تعمل 24 ساعة

وأشار إلى استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل من قبل جانب المطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضا يتم استثناء عدد من الأنشطة من مواعيد الغلق اليومية، حيث تعمل تلك الأنشطة على مدار 24 ساعة وهي محلات البقالة والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة والأفران والأسواق.