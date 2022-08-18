حملات مكثفة لمتابعة تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية ومجالس المدن في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية بخفض الإضاءة والتوقيتات الصيفية، وذلك ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.

التطبيق الحاسم لمواعيد غلق وفتح المحال

وأكد محافظ المنيا حرصه على متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، لافتا إلى أن عملية التطبيق مسؤولية جميع الجهات التنفيذية داخل المحافظة، لتنفيذ جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وتقليل الآثار المترتبة عليها، مشدداً على التطبيق الحاسم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمواعيد غلق المحال والمولات التجارية.

جولات مفاجئة على المقاهي والأندية ومراكز الشباب

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أجرى عماد حسن رئيس مركز بني مزار، جولة تفتيشية على عدد من المولات والمحلات التجارية الكبرى والمقاهي والأندية ومراكز الشباب والملاعب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها ومتابعة غلق المحال في المواعيد المقررة، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ بعض التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.

من جانب آخر، واصلت الوحدة المحلية لمغاغة جهودها في تنظيم حملات رفع الإشغالات والتعديات من حرم الطريق العام، حيث استهدفت الحملة شارع عبد العظيم الغربي وشارع الزهور، تم خلالها رفع الإشغالات التي تعوق حركة السير وإزالة والاعلانات المخالفة والتي تحجب الرؤية، وذلك في إطار التصدي لجميع المظاهر العشوائية التي تُسيء للشكل العام بالمدينة وتيسير حركة المرور بالطرق الرئيسية والفرعية واستعادة المظهر الحضاري للمدينة.