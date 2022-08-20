طارق الشناوي: مهرجان القلعة يساعد الأسر البسيطة على الاستمتاع بالفن المصري

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن سعر تذكرة مهرجان القلعة أتاح الفرصة للجميع والأسر البسيطة للاستمتاع بالفن المصري، لافتا إلى أن المهرجان جاء للحفاظ على وجدان الشعب المصري وإحياء التراث الأصيل وتنمية الحياة الفنية في مصر.

أسعار في متناول الجميع

وأوضح «الشناوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة اليوم» أن هناك بعض الحفلات وصل سعر تذاكرها لـ10 آلاف جنيه لبعض المطربين أو الفنانين، وفي الوقت ذاته طرحت وزارة الثقافة التذكرة بجنيهات معدودة لكبار النجوم والفنانين لتمكين المواطن البسيط من الحصول على حقه في الثقافة والفن، لافتا إلى أن المهرجان ليس الوحيد وهناك عدة مهرجانات للحفاظ على الذوق العام المصري وتوفير حياة فنية مناسبة للجميع.

وأشار إلى أن المواطن المصري له الحق في الاستماع إلى الفنانين والمطربين بحفلات تليق به وبسعر معقول وهو حق أصيل له، لافتا إلى أن المهرجان تضمن حضور ومشاركة العديد من الفنانين العرب بشكل مبهر أشاد به رواد المهرجان والحضور.

فعاليات مهرجان القلعة

وأكد الناقد الفني، أن فعاليات مهرجان القلعة حظيت بإعجاب الجمهور وفخره بالإنتاج الإبداعي المصري، والقلعة بشكل عام لها مدلول تاريخي على دور مصر في التراث الفني والثقافي وأضافت بشكل كبير لقيمة الحفلات.