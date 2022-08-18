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شبكة تليفزيون الحياة تعلن نقل فعاليات مهرجان القلعة على شاشتها

كتب:

محمد عزالدين
10:00 م | الخميس 18 أغسطس 2022
مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

أعلنت شبكة تلفزيون الحياة، عرض فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، فقط وحصريا على شاشتها، من 17 حتى 31 أغسطس.

فعاليات المهرجان تستمر حتى 31 أغسطس

انطلقت فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على مسرح المحكى، التي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، ويكرم المهرجان 10 من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.

حفل الافتتاح

وأحيا حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الفنان هشام عباس، برفقة الفرقة الموسيقية، بجانب أوركسترا الأنامل الصغيرة، بقيادة الدكتور راجي المقدم، ومجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة، وفرقة قلعة عمان «الأردن»، وذلك حسب المدون بالجدول الرسمي للمهرجان الذي أعلنته دار الأوبرا المصرية.

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