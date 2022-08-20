طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2022 للقطاعين التجاري والمنزلي

يبحث أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية والميكانكية القديمة عن الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية للقطاعين التجاري والمنزلي، وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية «2021-2022».

طرق احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن الآليات التي يجب أن يتبعها المشتركون لكيفية احتساب قيمة فاتورة الكهرباء للمشتركين بالقطاع المنزلي، وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية «2021-2022»، وهي كالتالي:

- استهلاك 50 كيلووات/ ساعة

‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيها

‎‏مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه‎‏

- استهلاك 100 كيلووات/ ساعة

‏‎‏‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

‏‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎

‎‎مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه‏

‏- استهلاك 200 كيلووات/ ساعة

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات‏‏ ‎‏

- استهلاك 300 كيلووات/ ساعة

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

100 × 1.06 = 106 جنيهات

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎‏‎‏

‏- استهلاك 400 كيلووات/ ساعة

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

50 × 1.28 = 64 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها‎‏

- استهلاك 500 كيلووات/ ساعة

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏ ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

150 × 1.28 = 192 جنيهًا ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎‏

- استهلاك 600 كيلووات/ ساعة

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيه

‏‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

250 × 1.28 = 320 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎‏

- استهلاك 700 كيلووات/ ساعة

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

- استهلاك 800 كيلووات/ ساعة

‎ ‏800 × 1.28 = 1024 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

- استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة

‎ ‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎‏

‎‏- استهلاك 2000 كيلووات/ ساعة

2000 × 1.45 = 2900 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 40 جنيها

طرق حساب فاتورة استهلاك الكهرباء بالقطاع التجاري

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عن الآليات التي يجب أن يتبعها المشتركون لكيفية احتساب فاتورة الكهرباء للمشتركين بالقطاع التجاري وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية «2021-2022» كالتالي:

- استهلاك 100 كيلووات .

100 ×0.65 جنيه = 65 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.

- استهلاك 250 كيلووات ساعة

250 × 1.20 = 300 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

- استهلاك 300 كيلووات ساعة

300 ×1.40 =420 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

- استهلاك 600 كيلووات ساعة

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

- استهلاك 750 كيلووات ساعة

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

150× 1.55 = 332.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا

- استهلاك 1000 كيلووات ساعة

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

400 × 1.55 = 620 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا

- استهلاك 1200 كيلووات ساعة

1200 × 1.60 = 1920 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا

- استهلاك 2000 كيلووات ساعة

2000× 1.60 = 3200 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا.