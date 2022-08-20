طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2022 للقطاعين التجاري والمنزلي
كتب:
سلامة عامر
01:19 م | السبت 20 أغسطس 2022
فاتورة الكهرباء - أرشيفية
يبحث أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية والميكانكية القديمة عن الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية للقطاعين التجاري والمنزلي، وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية «2021-2022».
طرق احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي
وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن الآليات التي يجب أن يتبعها المشتركون لكيفية احتساب قيمة فاتورة الكهرباء للمشتركين بالقطاع المنزلي، وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية «2021-2022»، وهي كالتالي:
- استهلاك 50 كيلووات/ ساعة
50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيها
مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه
- استهلاك 100 كيلووات/ ساعة
50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا
50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه
- استهلاك 200 كيلووات/ ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات
- استهلاك 300 كيلووات/ ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
100 × 1.06 = 106 جنيهات
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
- استهلاك 400 كيلووات/ ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
50 × 1.28 = 64 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
- استهلاك 500 كيلووات/ ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
150 × 1.28 = 192 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها
- استهلاك 600 كيلووات/ ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيه
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
250 × 1.28 = 320 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
- استهلاك 700 كيلووات/ ساعة
700 × 1.28 = 896 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
- استهلاك 800 كيلووات/ ساعة
800 × 1.28 = 1024 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
- استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة
1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
- استهلاك 2000 كيلووات/ ساعة
2000 × 1.45 = 2900 جنيه
مقابل خدمة عملاء = 40 جنيها
طرق حساب فاتورة استهلاك الكهرباء بالقطاع التجاري
وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عن الآليات التي يجب أن يتبعها المشتركون لكيفية احتساب فاتورة الكهرباء للمشتركين بالقطاع التجاري وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية «2021-2022» كالتالي:
- استهلاك 100 كيلووات .
100 ×0.65 جنيه = 65 جنيهًا.
مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.
- استهلاك 250 كيلووات ساعة
250 × 1.20 = 300 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا
- استهلاك 300 كيلووات ساعة
300 ×1.40 =420 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا
- استهلاك 600 كيلووات ساعة
600 × 1.40 = 840 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا
- استهلاك 750 كيلووات ساعة
600 × 1.40 = 840 جنيهًا
150× 1.55 = 332.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا
- استهلاك 1000 كيلووات ساعة
600 × 1.40 = 840 جنيهًا
400 × 1.55 = 620 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا
- استهلاك 1200 كيلووات ساعة
1200 × 1.60 = 1920 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا
- استهلاك 2000 كيلووات ساعة
2000× 1.60 = 3200 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا.