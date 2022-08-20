أرقام الإبلاغ عن مخالفات خطة الدولة لترشيد الكهرباء

تشن الدولة حملات مكثفة لتنفيذ خطتها في ترشيد استهلاك الكهرباء، والتي بدأت في تنفيذها السبت الماضي، وتلتزم بها جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ووفق الخطة فإن كافة المباني والمرافق يجب أن تتبع التعليمات طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة في المحال وغيرها، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والالتزام بالإغلاق في المواعيد المقررة لكل جهة ، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على الواجهات، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة.

الابلاغ عن مخالفات ترشيد الكهرباء

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال عدة جهات نرصدها في التقرير التالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقراء على مدار الساعة.

- يستطيع المواطن فور رصد مخالفة ترشيد كهرباء إرسال البلاغ على رقم الواتس آب الذي خصصته وزارة الكهرباء لتلقي البلاغات: 01097217682، أو يمكن الاتصال برقم استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن: 121، وعقب التأكد من الشكوى تتحرك حملات الضبطية القضائية، بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء الموجودة في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

- ويستطيع المواطن كذلك إرسال شكواه الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الإيميل التالي: complaints@egyptera.org.

- يستطيع المواطن الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وإدخال مجموعة من البيانات من بينها جهة أو اسم المبلغ عنه، وطبيعة الموقف المبلغ عنه، وعنوان المُبلغ عنه بالتفصيل، ونوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها.