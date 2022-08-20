فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ لأعمال الصيانة.. اعرف الأماكن

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع بيلا الجديدة التابعة لمنطقة هندسة بيلا، يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس المقبل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفه قطاع الكهرباء.

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي

وأوضح قطاع الكهرباء في بيان اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: «محطة مياه إبشان - العلامية وتوابعها - إبشان وتوابعها - أبو بدوي وتوابعها - الحوة وتوابعها - رافع مياه حاذق - رافع مياه العرب - منطقة التأمين الصحي والنيابة الإدارية والإدارة البيطرية بمدينة بيلا».

الانتهاء من أعمال الصيانة سريعا

وأكد القطاع إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

ويهيب بالمواطنين من قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.