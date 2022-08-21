محمد جمعة عن تكريمه في الكاثوليكي: شكرا للأب بطرس دانيال

أعرب الفنان محمد جمعة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بتكريمه في المركز الكاثوليكي ضمن أبطال مسلسل «جزيرة غمام».

ونشر جمعة صورا له أثناء التكريم وعلق عليها قائلا: «تكريم المركز الكاثوليكي، شكرا لكل القائمين على هذا التكريم وشكرا للأب بطرس دانيال».

مسلسل جزيرة غمام

وشارك الفنان محمد جمعة خلال السباق الرمضاني 2022 في مسلسل جزيرة غمام وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا بآراء النقاد والجمهور، وشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم طارق لطفي، أحمد أمين، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ومحمد جمعة ورياض الخولي ووفاء عامر ولبنى ونس وعايدة فهمي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني وإخراج حسين المنباوي.

وشارك محمد جمعة خلال السباق الرمضاني في 4 مسلسلات، والتي تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا، منها «جزيرة غمام» الذي يعتبر العمل الأساسي له، وكذلك مسلسلات «المشوار»، و«دايماً عامر»، و«في بيتنا روبوت 2».