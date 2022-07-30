محمد جمعة يدعم مصطفى كامل لـ«الموسيقيين»: مش هانسى وقفته معايا في عزاء أمي

حرص الفنان محمد جمعة على دعم الفنان مصطفى كامل، وذلك لترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية، بعد استقالة الفنان هاني شاكر منذ فترة قريبة، وتقديمه بها رسميا لاتحاد النقابات الفنية، خلال الأيام القليلة الماضية.

محمد جمعة يدعم مصطفى كامل

ونشر جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للفنان مصطفى كامل معلقا عليها: «بدون سبب الراجل ده راجل جدع، وعمري ما هانسى يوم عزاء أمي برغم أن معرفتنا ببعض مش زي ناس كتير أعرفهم من سنين ما كلفوش نفسهم بالتعزية بالتليفون حتى».

وأضاف محمد جمعة: «إلا أن وقوفه جنبي يوم عزاء أمي خلى ليه مكانة في قلبي كبيرة قوي يمكن مش هايشوف البوست ده بس أنا بحبه وبحترمه جدا وبقول إن الرجالة قليلين.. مصطفى كامل».

عزاء والدة محمد جمعة

وكانت والدة محمد جمعة توفيت في شهر فبراير الماضي، حيث أقيم العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور من أبرزهم: حمادة هلال، نيفان صابر، محمد أبو داوود، أحمد صقر، علاء الشربيني، منة جلال، ومصطفى بسيط، أحمد عز، طارق لطفي، محمد لطفي، أحمد فتحي، طارق لطفي، عمرو القاضي، أحمد صيام، أحمد الدمرداش وهشام عبدالخالق، معتز ولي الدين، لقاء سويدان، صبري فواز، ودنيا عبدالعزيز».

مشاركة محمد جمعة في فيلم «الجريمة»

والجدير بالذكر أن محمد جمعة شارك مؤخرا في فيلم «الجريمة»، الذي عُرض مطلع العام الجاري، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والذي تدور أحداثه حول «عادل» المصاب بمرض نفسي الذي يستعيد ذكرياته، كاشفًا خفايا إجرامية في ماضيه الغامض، وأثناء سرد تلك الذكريات تتضح ملابسات اختفاء زوجته «نادية»، واستمرارية مطاردة شبحها له.