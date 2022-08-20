نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية السورية، عن ظهور نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم لجميع التخصصات سواء «العلمي، الأدبي، الشرعي، التجاري، النسوي، الصناعي»، وذلك عبر موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت، خلال الفترة الماضية، مما يجعل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن الرابط، وخطوات الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية السورية.

ويستعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي ينشر وتهم المواطنين في الشرق الأوسط على مدار اليوم، نقدم خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية، وذلك في السطور التالية:

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية، حيث يتيح الموقع الحكومي للطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة البكالوريا من خلال البحث بالاسم أو حسب رقم الاكتتاب، وذلك لطلاب «العلمي، الأدبي، الشرعي، التجاري، النسوي، الصناعي» من خلال الدخول هنـا.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تتلخص في الآتي:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية، من هنــا.

في أعلي يسار الصفحة يوجد التخصص، والمقسم إلى «العلمي، الأدبي، الشرعي، التجاري، النسوي، الصناعي».

يجب اختيار التخصص الذي تتبعه، سوف يظهر اختيارين سواء بالاسم أو برقم الاكتتاب، قم باختيار الأول

ستظهر صفحة تتطلب ادخال البيانات ومنها اختيار المحافظة السورية التابع لها الطالب.

الاسم الأول للطالب

اسم الأب

النسبة

وأخيرًا الضغط على «البحث».

لتظهر بعدها النتيجة بشكل مباشر.

وكانت وزارة التربية السورية قد خصصت تطبيقا إلكترونيا يتواجد على متاجر الهواتف الذكية بشكل مجاني، يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا لعام 2022 ، بكافة فروعها في الجمهورية العربية السورية