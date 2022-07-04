تعرف على رابط نتائج البكالوريا 2022 سوريا.. بالاسم ورقم الاكتتاب

يمكن للطلاب السوريين الحصول على نتائج البكالوريا 2022 سوريا، عن طريق رقم الاكتتاب لوزارة التربية السورية.

وتقدم الحكومة السورية نتائج البكالوريا 2022 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية من خلال الدخول إلى الرابط التالي http://moed.gov.sy، إذ أنّ هذا الرابط الاكتروني تم استحداثه رسميا للاستعلام عن نتائج الامتحانات.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا

وحول نتائج البكالوريا 2022 سوريا، فإن عدد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي على صلة بوزارة التربية والتعليم، أعلنت الانتهاء من عملية التصحيح لجميع المواد، التي امتحن فيها الطلبة وطالبات البكالوريا السورية الأسبوع الماضي، الأمر الذي ينبئ بقرب ظهور نتائج البكالوريا 2022 سوريا، لذلك فكل الطلاب في انتظار موعد صدور نتائج الباكالوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب بالفرعين العلمي والأدبي في جميع المحافظات، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، عبر الدخول للموقع الرسمي «نتيجة بكالوريا سوريا».

الامتحانات في لبنان

وفي سياق آخر أجرى 60933 طالبًا لبنانيًا، امتحانات الشهادة المتوسطة «بريفيه» وسط انقطاع التيار الكهربائي ونقص في المياه وتضخم تكاليف النقل، إلا أن الأجهزة الأمنية وفرت بيئة سلمية داخل مراكز الامتحانات بينما كان الجيش اللبناني منتشرًا في الخارج.

ونظمت وزارة التعليم والتعليم العالي امتحانات حول أماكن تواجد المراقبين لتقليل تكاليف النقل. كما كفل أن الاختبارات لا تُجرى إلا في المراكز التي يمكن للطلاب والمعلمين الوصول إليها بكفاءة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية لبنانية.

وأدت الأزمة المالية المتفاقمة في لبنان وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى مواجهة الوزارة العديد من التحديات لإجراء الامتحانات.وألغت الوزارة الامتحانات العام الماضي أثناء تفشي الوباء وواجهت صعوبات في تنظيمها هذا العام وسط إضراب للمعلمين وصراع الآباء مع ارتفاع تكاليف نقل أطفالهم إلى المراكز.