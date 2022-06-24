اعرف رابط نتائج شهادة البكالوريا الباك الجزائر 2022 قبل إعلانها

كثرت عمليات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل» عن رابط نتائج شهادة البكالوريا الباك الجزائر 2022، وذلك بعد أن أدى طلاب تلك المرحلة الاختبارات خلال الأيام الماضية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي رابط نتائج شهادة البكالوريا الباك الجزائر 2022.

رابط نتائج شهادة البكالوريا الباك الجزائر 2022

وفقا لوزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فإنه يستطيع الطلاب الحصول على رابط نتائج شهادة البكالوريا الباك الجزائر 2022 من خلال الدخول على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت من هنــــا.

ويعمل موقع وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على توفير جميع الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التابعة لوزارة التربية الوطنية، فضلا عن ضبط الامتحانات والمسابقات المهنية وتنظيمها من التسجيلات؛ الإجراء؛ التصحيح والمداولات وإعلان النتائج.

مهام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ومن جهتها، كانت قد أعلنت في وقت سابق وزارة التربية الوطنية أن مهام الديوان تتمثل في الأتي:

- توفير جميع الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

- ضبط الامتحانات والمسابقات المهنية وتنظيمها من التسجيلات؛ الإجراء؛ التصحيح والمداولات وإعلان النتائج.

- القيام بالدراسات والأشغال التي تجرى لتحديد نظام امتحان يلائم التجديد التربوي والإطلاع بتنفيذ ذلك.

- اقتراح الرزنامة العامة مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وتنفيذها.

- ينظم و يتابع عملية التسجيلات في مختلف الامتحانات والمسابقات ويسهر على قانونيتها.

- يضبط في إطار الأحكام التي تقررها الهياكل المخولة مواضيع الامتحانات والمسابقات ويسهر على سريتها.

- يحظر جميع المطبوعات والوثائق الضرورية، لحسن سير الامتحانات والمسابقات.

- يحافظ على المحفوظات والمحاصر ويصونها ويتولى استغلالها.

- يجمع مصاريف المشاركة في الامتحانات والمسابقات.

- يدفع التعويضات المستحقة للمدرسين والحراس والمصححين في مختلف الامتحانات والمسابقات.