7 معلومات عن حريق كارفور الإسكندرية.. سبب الدخان الأسود ومصير المول

لا صوت يعلو في الوقت الراهن عن حادث حريق كارفور الإسكندرية، والذي سبب مخاوف عدة للمواطنين قبل السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية، فيما لم يسفر سوى عن 5 إصابات بسيطة دون وقوع ضحايا أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل حريق كارفور الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، 7 معلومات عن حريق كارفور الإسكندرية، أبرزها سبب ارتفاع الدخان الأسود بتلك الكثافة ومصير المول الشهير بعد هذا الحادث، وذلك وفقاً لما أعلنه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالإضافة إلى البيان الرسمي للشركة المالكة للمول.

- الحريق وقع ظهر أمس السبت في أعلى منطقة الألعاب.

- 15 سيارة حماية مدنية، استطاعت السيطرة على الحريق وإخماده في أقل من ساعة.

- 5 إصابات منهم سيدتان ورجل و2 من الحماية المدنية.

سبب حريق كارفور الإسكندرية

- بحسب تصريحات محافظ الإسكندرية فإن الحريق نتيجة لمولد الكهرباء فوق المبنى والحريق نشب في المواد البترولية لتشغيل المولد وهي السبب في خروج هذه الكميات من الدخان الأسود.

- أكدت الحماية المدنية في بيان وزارة الداخلية أن سبب حريق كارفور الإسكندرية أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج امتد إلى «مظلة» خاصة بإحدى البوابات.

مصير كارفور الإسكندرية

- أكد محافظ الإسكندرية أنه لا يوجد شبهه جنائية فى الحريق مشيرا إلى أن هناك مراجعة كاملة من الحماية الوقائية والأمن الصناعى وسيتم مراجعة خطوط الكهرباء للوقاية من تلك الحرائق.

- أعلنت الشركة المالكة، إغلاق المركز التجاري عقب عملية الإخلاء، على أن تعلن عودة المركز التجاري لاستقبال الزائرين في حينه.