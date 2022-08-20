تفاصيل حريق كارفور الإسكندرية.. ماس بالتكييف والنيابة تبدأ المعاينة

برزت تفاصيل حريق كارفور الإسكندرية، باعتبار أنه حادث ضخم، أثار مخاوف واسعة، نظراً لموقع نشوب الحريق وتواجد الآلاف في مكان اندلاعه، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن وقوع 5 إصابات، غالبيتها بسيطة، فيما انتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة لإجراء المعاينات اللازمة، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق، وما إذا كان بفعل فاعل أم أنه حادث عارض، وحصر التلفيات.

الهلال الأحمر عن حريق كارفور: ماس كهربائي

وعن تفاصيل حريق كارفور الإسكندرية، كشف محمد عبدالله، عضو غرفة العمليات للهلال الأحمر المصري بالإسكندرية، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف، حيث تم إخلاء كل المتواجدين في المكان، وتم إخماد الحريق.

وأضاف «عبدالله» قائلاً لـ«الوطن» أن قوات الحماية المدنية وصلت بسرعة فور تلقيها البلاغ، ووضعت خطة لإخلاء العاملين والمواطنين المتواجدين حينها، وهو ما تسبب في السيطرة على الحريق دون ضحايا.

نقل مصابي حريق كارفور الإسكندرية للمستشفى

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة محرم بك، وإدارة الحماية المدنية، بوقوع حريق في أحد مباني سيتي سنتر بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة، برفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين للمستشفى، حييث بلغ عددهم 5 مصابين، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

سبب حريق كارفور الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان وزارة الداخلية عن تفاصيل حريق كارفور الإسكندرية اليوم، فقد تبين بالفحص أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج، امتد إلى مظلة خاصة بإحدى البوابات، حيث تمت السيطرة على الحريق دون أية خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.