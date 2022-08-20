شاهد عيان يروي كواليس حريق كارفور الإسكندرية: الجميع أسرع إلى خارج المبنى

في تمام الساعة الثانية من مساء اليوم السبت، فوجئ المتواجدون داخل كارفور الإسكندرية، بتصاعد الأدخنة ولهب النيران من المبني، في مشهد مرعب، عاشه الزوار، ودفعت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية بـ6 سيارات للسيطرة على حريق شب في مول كارفور، بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، حيث تمكنت من السيطرة عليه سريعا.

روى أحمد جمال، أحد شهود العيان الذين كانوا متواجدين لحظة اندلاع النيران بالمركز التجاري، أن النيران التهمت كل شيء في المبنى، وأن النيران كانت ضخمة وامتدت للمبنى المجاور، وأن وقت اندلاع النيران، كانت هناك حالة من الرعب سيطرت على الجميع بداخله.

الجميع أسرع خارج المبنى

وأضاف شاهد العيان في حديثه لـ«الوطن»: «تفاجأت بأن النيران خارجة من واحدة من الغرف، وكادت أن تؤدي إلى كارثة لولا عناية الله، ومجهودات رجال الحماية المدنية، وقتها أسرع الجميع إلى خارج المبنى قبل انتشار النيران».

إصابات بالاختناق جراء الحريق

مشاهد مرعبة عاشها رجال الحماية المدنية، أثناء السيطرة على الحريق ما أدى إلى إصابة شخصين، بينهما أحد أفراد فريق الحماية المدنية، حيث أصيب بالاختناق نتيجة كثافة الدخان، فيما أصيب شخص آخر بكسور، أثناء محاولته الهرب من النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ويجري حصر الخسائر.

الداخلية تكشف تفاصيل الحريق

ووفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية في بيان صدر منذ قليل، فإن السبب وراء اندلاع الحريق أنه نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج امتد إلى «مظلة» خاصة بإحدى البوابات، وتم السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.