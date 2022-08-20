«الزلاط»: تخفيض أسعار الوحدات الصناعية في الصعيد بنسب تصل لـ40%

كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التيسيرات التي تقدمها الهيئة لطرح المجمعات الصناعية في الصعيد، إذ ذكر أنَّه تمّ تخفيض سعر كراسة الشروط ووصولها لـ500 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فضلًا عن أن لدينا عدد كبير من البنوك يمكن أن يحصل منها المستثمر على تمويل، وتمّ تخفيض أسعار الوحدات الصناعية في الصعيد بنسب تصل لـ 40%، فإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة على رأس أولويات الوزارة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

استخراج مئات الرخص الصناعية في أقل من 20 يومًا

وأضاف «الزلاط»، أنَّه تمّ استخراج مئات الرخص الصناعية في أقل من 20 يوما طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ تم استخراج 3 آلاف رخصة مصنع جديد خلال عام، وهذه المصانع تعمل في أنشطة مختلفة سواء كانت مصانع صغيرة او متوسطة او مصانع كبيرة في الإنتاج المحلي والتصدير، فضلًا عن تيسيرات كثيرة للمستثمر، فالمستثمر يمكن أن يحصل على أي عدد من الوحدات الصناعية لتنفيذ المشروعات، وتمّ طرح 3 مجمعات صناعية في محافظات الصعيد.

الوحدات الصناعية جاهزة بكل المرافق والمياه والصرف الصحي

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنَّ الوحدات الصناعية جاهزة بكل المرافق والمياه والصرف الصحي، وهي خاصة بالشباب المستثمرين، إذ يتمّ عقد لجنة كل أسبوعين لإعطاء الوحدات الصناعية للمستثمر في الصعيد، متابعًا «لدينا نظام الإيجار ونظام التمليك والإيجار الذي ينتهي لـ تمليك، فضلًا عن أن هناك أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء داخل المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد».