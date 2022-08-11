التنمية الصناعية: حل أزمة المصانع المتعثرة قريبا.. وتسهيل الحصول على الترخيص

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الدولة تطرح الأرض في المناطق الصناعية من خلال أمرين الأول هو التمليك، والثاني هو حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 سنة بنسبة سنويًا تصل إلى 5% من قيمة الأرض، مبينًا أنه سيتم تسهيل تملك الأرضي لمن استمر مشروعه لمدة 5 سنين، ووظف أكبر عدد من الأفراد بجانب وجود رخصة تشغيل صحيحة.

لجنة حصر المصانع المتعثرة

وأضاف «الزلاط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك 49 لجنة لحصر المصانع المتعثرة، وتعرفت على الأسعار وتعمل على حلها في أقرب وقت من خلال التمويل أو المشاركة في أعمال التسويق أو إجراءات أخرى.

حصر المصانع بالكامل

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن حصر كامل للمصانع المتعثرة، ولكن هناك مصانع عادت للعمل مرة أخرى، ويتم التنسيق مع المصانع المتعثرة من أجل حل مشكلتها، إذ أن هناك وحدة تُسهل إنشاء المجمعات الصناعية أو المصانع للمستثمر الجديد، وتُسهل الحصول على التراخيص في ظل تنسيق بين مختلف الجهات في مصر التي تصب كل الطلبات فيها في خانة اللجنة لكي تستلم الطلبات، ويجب أن يقدم الشخص دراسة جدوى مكونة من 8 أوراق ويمكن مساعدته، متابعًا: « لو مشروع صغير 800 متر أو 500 متر بيخش على المجمعات الصناعية الجاهزة على طول عشان يأخد وحدة هناك يشتغل عليها».