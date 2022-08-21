في عيد ميلاده الـ51.. فتحي عبد الوهاب من كلية التجارة إلى عالم الفن

يحتفل الفنان فتحي عبد الوهاب، اليوم بعيد ميلاده الـ51، حيث ولد يوم 21 أغسطس عام 1971، ويعد واحدا من أهم نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي، نظرا لما يتمتع به موهبة كبيرة، وله جمهور كبير.

بداية فتحي عبد الوهاب الفنية

درس فتحي عبد الوهاب في كلية التجارة، وشارك حينها في مسرح الجامعة، حتي اقتنع انه يمتلك الموهبة في السنة النهائية من الكلية، ذهب إلى الفنان محمد صبحي، وشارك حينها بالفعل «بالعربى الفصيح» 1992 التي عرضت لثلاثة مواسم متصلة، لينطلق بعدها إلى سماء النجومية، حسبما صرح في أكثر من قناة تليفزيونية.

حصل «عبد الوهاب» علي دبلومة تذوق فن من أكاديمية الفنون وليسانس آداب قسم مسرح شعبة تمثيل وإخراج، ثم شارك بعد نجاح «بالعربي الفصيح» في مسرحية «اللي بنى مصر» عام 1994.

بداية فتحي عبد الوهاب في السينما

اتجه فتحي عبد الوهاب إلي السينما عام 1995، وشارك في فيلم «طيور الظلام»، مع الزعيم عادل إمام، والتي كانت تدور أحداثه حول ثلاثة محامين أصدقاء، جمعت بينهم الزمالة، وفرقت بينهم المصالح والأهواء، أولهم فتحي نوفل الذي يتحول من محامي ملتزم إلى انتهازي يصعد اجتماعيًا حتى يصبح مدير مكتب الوزير رشدي، أما زميله علي الزناتي فينضم إلى الجماعات المتطرفة دينيًا ليحقق مكاسب مالية بالدفاع عمن يقع تحت طائلة القانون، أما الثالث محسن فيكتفي بالعمل كموظف بسيط في إحدى الشركات، ويظل بعيدًا عن الصراع الدائر بين الحكومة والجماعات المتطرفة.

بداية فتحي عبد الوهاب في الدراما

وبعد نجاح طيور الظلام، شارك فتحي عبد الوهاب في الدراما من خلال فني كبير، وهو مسلسل «الوتد»، الذي كان من بطولة هدي سلطان، يوسف شعبان، فادية عبد الغني، محمد الشقنقيري، مجدي فكري، حسن فؤاد.