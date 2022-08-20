أحمد فايق ينشر كواليس استضافة «المطرب النقاش» في «صاحبة السعادة»

استكمالًا لدعم القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أصحاب المواهب المختلفة، نشر الإعلامي أحمد فايق، مقطع فيديو من كواليس حلقة جديدة للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في برنامجها «صاحبة السعادة»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، إذ استضافت في تلك الحلقة أحمد سالم، الذي يعمل في مهنة النقاشة، بعد بزوغ موهبة الغناء لديه، كما استضافت في تلك الحلقة الفنان أحمد سعد.

مداخلة هاتفية

وعلق «فايق»، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، على الفيديو الذي نشره من الكواليس: «أحمد سالم الفنان في النقاشة والمطرب الموهوب مع النجم أحمد سعد من كواليس تصوير صاحبة السعادة، جبر الخواطر على الله»، وقد أجرى معه الإعلامي أحمد فايق، مداخلة هاتفية أمس، خلال برنامجه على نفس القناة.

يستبعد الغناء في المناسبات

أحمد سالم هو ابن المنصورة، من مركز زفتي، وهو «نقاش»، يبلغ من العمر 32 عامًا، وعلى الرغم من جمال صوته، يستبعد الغناء في المناسبات أو الأفراح، يكتفي بالغناء فقط أثناء عمله، وقد ذكر في تصريحاته أمس، أنه عمل في النقاشة باعتبارها مهنته ومهنة والده، كما أن عائلته تعمل في هذه المهنة منذ 50 أو 40 سنة، بينما هو امتهن تلك المهنة منذ 10 سنوات تقريبا، « أنا بغنى هواية، أنا مش دارس لا مزيكا ولا مقامات».

أحمد سالم يشكر الفنان رامي جمال

ووجه أحمد سالم، الشكر والتقدير للفنان رامي جمال على وقوفه معه، «رامي كلمني وبنجهز لحاجة إن شاء الله مع بعض»، فضلًا عن مفاجأة الإعلامية إسعاد يونس له، واستضافته في البرنامج ليغني لايف مع الفنان أحمد سعد.