«مصر تستطيع» استضافه في 2019.. أحمد فايق: فخور باختيار هاني سويلم وزيرا للري

وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة اليوم، على اختيار الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، لتولي حقيبة وزارة الموارد المائية والري، خلفا للدكتور محمد عبدالعاطي، وذلك في التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة.

وعلق الإعلامي أحمد فايق، منذ قليل، على قرار تعيين الدكتور هاني سويلم وزيرا للموارد المائية والري، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «شيء يدعو للفخر اختيار عالمنا الكبير الدكتور هاني سويلم وزيرا للري».

وواصل: «الدكتور هاني سويلم هو نائب رئيس جامعة أخن الألمانية واحد من أهم علماء التنمية المستدامة وهندسة المياه في العالم على المستوى الشخصي فخور ببرنامج مصر تستطيع الذي تشرف بأول استضافة وظهور له أمام الرأي العام من خلال إحدى حلقاته وقمنا بتصويرها في ألمانيا».

وتابع: «مصر تستطيع يبحث دائما عن العقول المصرية ويحاول الاستفادة بها، ومن بعدها أصبح عضوا في اللجنة الفنية للتفاوض باسم مصر ملف السد الإثيوبي».

واستكمل: «هذا الرجل فعل الكثير من أجل مصر، مثل غيره من علماء مصر تستطيع ولا نصرح إلا بما نستطيع التصريح به لكن الأكيد أن علماء مصر بخير يقدمون خدمات جليلة للوطن في صمت دون انتظار شو أو مصلحة».

وأفاد: «أعرف أن القرار والمسؤولية ليسوا بشيء بسيط أن يترك ألمانيا وهو في منصب جامعي مرموق ومكانة علمية يحلم بها آلاف في العالم من أجل نداء الوطن ليس هذا بشيء غريب عنه فهو نفس الشخص الذي رفض الحصول على الجنسية الألمانية حتى لا يتنازل عن جنسيته المصرية وعاش في ألمانيا بإقامة على جواز سفره المصري».

«مصر تستطيع» استضافه في 2019

وكان الدكتور هاني سويلم ضيفا في إحدى الحلقات الخاصة من برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق بتاريخ 7 فبراير 2019، تحدث فيها عن تفاصيل إنشاء مجلس لتدويل البحث العلمي الألماني، وحياة الطلاب في ألمانيا ويومهم الدراسي.

وقال «سويلم» إن ألمانيا أنشأت مجلسا لتدويل البحث العلمي الألماني، والذي يتكون من 30 أستاذًا جامعيًا في مجالات مختلفة أغلبها تتعلق بالمياه والطاقة والتعليم والصحة، لوضع خطة استراتيجية ستعرض على البرلمان المرحلة المقبلة لمساعدة أفريقيا في التعليم والبحث العلمي.

وأجرى الدكتور هاني سويلم بصحبة الإعلامي أحمد فايق خلال الحلقة في جولة بإحدى المدارس الابتدائية الألمانية لنقل تجربة التعليم هناك، فشرح تفاصيل قضاء الطلاب يومهم الدراسي.