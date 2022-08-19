أحمد فايق: الروبوت ينافس الإنسان في سوق العمل بالمستقبل.. والعاطفة تحسم السباق

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الروبوت أكثر دقة وقدرة على تنفيذ التعليمات، بما يعني أن الوظائف التي تتطلب مجهودا عضليا، ستكون من نصيب الربوت، لافتا إلى أن الإنسان يتمتع بالذكاء العاطفي والقدرة على اتخاذ القرار في العمل بلمحة إنسانية وعاطفية، تجعله متساهلا في بعض الأحيان ويتمتع بالمرونة، وهو ما لم يتوفر عند الروبوت: «لازم ندرس ذكاء عاطفي كويس، لأن المنافسة هتكون مع الروبوت».

تطوير تعليم الأطفال ومهاراتهم

طالب «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» على فضائية «dmc»، أولياء الأمور بتشجيع الأبناء على التعامل مع المجتمع، ليصبحوا قادرين على التكيف مع البيئة المحيطة، خاصة أن ذلك سيعتبر من مميزات سوق العمل المستقبلى، في حال المنافسة مع الروبوت، نظرا لأنها ميزة للإنسان: «أولادنا مينفعش يعيشوا في بيت زجاج، لازم يخرجوا ويكون قادرين على التعامل مع الآخرين، لأن المنافسة صعبة».

المنافسة المستقبلية في سوق العمل مع الروبوت

أكد مقدم برنامج «مصر تستطيع»، أن الإبداع صفة موجودة لدى الإنسان، ولا تتوافر لدى الروبوت، ويجب على الإنسان البحث عن نقطة الإبداع التي ميزه الله بها: «كلنا مبدعين، ومفيش بني آدم مش مبدع، بس لازم يكتشف نقطة إبداعه كويس، ويشتغل عليها وينميها».

وأوضح «فايق»، أن طلاب الثانوية العامة، لا بد أن يحددوا مهاراتهم من الآن، قبل دخول الجامعة، ويعيدوا النظر في قدراتهم وما يتميزون به، ويعملون على تنميته بشكل علمي، وتحويله لمصدر دخل لهم.