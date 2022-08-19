أحمد فايق: 65% من وظائف المستقبل مجهولة.. والتكنولوجيا «كلمة السر»

قال الإعلامي أحمد فايق، إن التعليم الجامعي وسيلة وليس غاية، ويجب على الطالب اختيار الكلية التي تناسبه وتوفر له فرصة عمل مناسبة مستقبليا، لافتا إلى أن الطالب بحاجة إلى عدة مهارات ليعتبر ناجحا في المجال الذي اختار دراسته، وأنه يمكنه التميز بأن يصبح ضمن الآلاف الأوائل في مجال الدراسة.

وظائف لم نسمع عنها من قبل

أوضح «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «dmc»، أن هناك دراسة تشير إلى أن طلاب المرحلة الابتدائية في المدارس حول العالم، تنتظرهم وظائف مستقبلية، و65% منها وظائف لم نسمع عنها حتى الآن، بما يعني أن الأطفال في مرحلة الابتدائي يتعملون من أجل المستقبل المجهول، ومع مزيد من الجهد يمكننا توضيح معالم الطريق أمامهم.

علم البيانات والحوسبة السحابية

أشار الإعلامي أحمد فايق، إلى أن مجالات علم البيانات والحوسبة السحابية والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وتطوير البرمجيات والأمن الإلكتروني، ستكون هي المجالات المستقبلة التي يتزايد عليها الطلب في سوق العمل الدولى مع حلول 2030، موضحا أن فرص العمل الدولية تكون بشكل إلكتروني يمكن العمل بها من عن بعد.

الشهادة الجامعية ليست شرطا في بعض الوظائف

أكد مقدم برنامج «مصر تستطيع»، أن الشهادة الجامعية ليست شرطا في بعض الوظائف، ومنها البرمجة التي تتطلب مهارات عالية دون النظر إلى الشهادة، خاصة في شركات مثل آبل وفيسبوك ونتفليكس وغيرها من المؤسسات الدولية في علوم التكنولوجيا، متابعا: «الشركات محتاجة ناس بتعرف تشتغل، مش مجرد أصحاب شهادات، وجوجل بدأت تعرض تدريبات مكثفة في أقل من 6 شهور، تساعد الشاب على إيجاد فرصة عمل فورية».