أحمد فايق: تخرج أول دفعة من خريجي جامعات العاصمة الإدارية في 3 تخصصات

قال الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديم برنامج «مصر تستطيع» على فضائية «dmc»، إن مصر شهدت تخرج أول دفعة من الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية، في تخصصات هندسة التصميم المستدام، وعلوم الحاسب الآلى، وإدارة الأعمال، ليصبح لدينا أول دفعة من خريجي الجامعات بالعاصمة الإدارية.

تخرج الدفعة الأولى من الجامعات الكندية

جدير بالذكر أن مؤسسة الجامعات الكندية في مصر المستضيفة لفرعي جامعتي الأمير إدوارد ورايرسون بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفلت بتخرج الدفعة الأولى من جامعة الأمير إدوارد، التي تعد أول فرع للجامعات الأجنبية في مصر.

حضور وزاري لحفل التخرج

أقيمت الاحتفالية في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وزيرة التعليم والتعلم المستمر لمقاطعة جزيرة الأمير إدوارد، ناتالي جيمسون، والسفير الكندي في مصر، لوي دوما، والدكتور مجدي القاضي رئيس مؤسسة الجامعات الكندية، ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية.

شكر رئاسي للجامعات الكندية

قال وزير النقل كامل الوزير في كلمته خلال الاحتفالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل الشكر لمجلس إدارة مؤسسة الجامعات الكندية بقيادة الدكتور مجدى القاضي، على جهوده وجديته في تأسيس الجامعة بعد عام واحد من البدء في تنفيذها عام 2017، وتخريج أول دفعة في عام 2022.

وأوضح الوزير، أنه طالب من إدارة الجامعات الكندية تأسيس كلية أو قسم لهندسة النقل في العام المقبل، مقدما التحية لكل الخريجين والقائمين على جامعة الأمير إدوارد ومؤسسة الجامعات الكندية.