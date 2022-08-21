معلومات عن أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا.. يشهد إضرابا عاما

يبدأ اليوم الأحد نحو ألفي عامل بأكبر ميناء للحاويات في بريطانيا تدشين إضراب لمدة 8 أيام بسبب النزاع بشأن الأجور وذلك في أحدث إضراب صناعي يطال عددا متزايدا من قطاعات الاقتصاد البريطاني.

ومن المقرر أن يترك العمال، وبينهم سائقو الرافعات ومشغلو الآلات، وظائفهم في ميناء فيليكسستو أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا وفيما يلي أبرز المعلومات عن الميناء

أبرز المعلومات عن ميناء فيليكسستو أكبر ميناء للحاويات فى بريطانيا

- يقع ميناء فيليكسستو على الساحل الشرقي لإنجلترا

- يتعامل الميناء مع نحو 4 ملايين حاوية سنويا من على متن 2000 سفينة.

- يقع الميناء في منتجع فيليكسستو بمقاطعة سوفولك فى إنجلترا

- أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في المملكة المتحدة

- يتعامل الميناء مع 48٪ من تجارة الحاويات في بريطانيا

- يقع الميناء على الجانب الشمالي الشرقي من مصب نهر أورويل عبر ميناء هارويتش.

-ي قع ميناء فيليكسستو على بعد أقل من 100 كيلومتر شمال شرق لندن.

- أقرب ميناء في إنجلترا إلى روتردام وميناء يوربورت الهولندي

- الميناء يعمل كمرفأ لليخوت ومنتجع ساحلي

فيما تزعم نقابة العمال أن الشركة المشغلة لميناء فيليكسستو، «سي كيه هاتشيسون القابضة»، تعطي الأولوية للأرباح بدلا من أجور لائقة للعمال.

سلطات الميناء تعرب عن خيبة أملها

أعربت سلطات الميناء عن خيبة أملها لأن نقابة العمال لم تجلس على طاولة التفاوض من أجل محادثات بناءة لإيجاد حل للأزمة .

ويتعامل ميناء فيليكسستو مع ما يقرب من نصف شحن الحاويات التي تدخل البلاد ،ومن شأن الإضراب أن يؤدي إلى تحويل السفن إلى موانئ في أماكن أخرى بالمملكة المتحدة أو أوروبا.