كل ما تريد معرفته عن لقاح موديرنا الثنائي بعد إجازته في بريطانيا

بعد سماح السلطات الصحبة البريطانية، بإجازة الجيل الجديد من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي يستهدف ليس فقط السلالة الأصلية للفيرس وإنّما أيضا متحور «أوميكرون» شديد الانتشار والعدوى، أصبح هناك العديد من التساؤلات عن طبيعة اللقاح والفئات المتاح لها الحصول عليه.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن اللقاح الجديد في السطور التالية، وفقا لما أوردته شبكة «سكاي نيوز» عربية، كما يلي:

أبرز المعلومات عن موديرنا ثنائي التكافؤ

1) حصل لقاح موديرنا الثنائي الذي تنتجه الشركة المنتجة للقاح موديرنا على الضوء الأخضر من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا.

2) اللقاح الجديد يدعى «سبايفاكس بيفالينت الأصلي وأوميكرون».

3) يحتوي اللقاح الجديد على 25 مايكروغرام من لقاح مخصص لمواجهة المتحور أوميكرون إلى جانب نسبة مماثلة من اللقاح المضاد للسلالة الأصلية.

4) يسمى باللقاح الثنائي التكافؤ أو ثنائي الهدف لأنه يواجه السلالة الأصلية للفيروس، إضافة إلى المتحور أوميكرون شديد العدوى والانتشار.

5) تعمل شركتي «فايزر» و«موديرنا» على تطوير الجيل الجديد من اللقاحات الثنائية.

6) سيكون اللقاح متوفرا لمن هم فوق سن الـ18 عاما في بريطانيا.

7) أعلن وزير الصحة البريطاني أنّه سيتم التواصل مع المؤهلين لتناول اللقاح اعتبارا من سبتمبر المقبل.

8) أكد الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، جون رين، أنّ التجارب السريرية للقاح الثنائي الجديد يمنح الجسم مناعة قوية ضد المتحور «أوميكرون بي. إيه 1» والسلالة الأصلية لفيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا آمن

وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت قبل يومين، أنّها منحت الموافقة للقاح موديرنا الثنائي المطور، بعد ثبوت فعاليته في مواجهة السلالة الأصلية لفيروس كورونا المستجد إلى جانب المتحور أوميكرون الذي يعد الأكثر انتشارا من حيث العدوى، والتأكد من أنّ اللقاح آمن ولا يشكل أي خطورة على الإنسان.