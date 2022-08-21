الكنيسة: انقطاع الكهرباء وعودتها سبب تصاعد دخان من مولد كنيسة مار جرجس بشبرا

كشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي، عن تفاصيل ما شهدته كنيسة الشهيد مار جرجس بشارع جزيرة بدران في حي شبرا مساء أمس.

حريق كنيسة الشهيد مار جرجس

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة، أنه في أثناء اجتماع نهضة السيدة العذراء، حدث انقطاع وعودة للتيار الكهربائي لعدة مرات متتالية أدت إلى تصاعد دخان من المولد الكهربائي للكنيسة، قبل أن يعود التيار بشكل طبيعي.

إصلاح المولد دون خسائر

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة التي حضرت وقامت على إصلاح المولد، ولم تقع أي خسائر بشرية أو مادية.