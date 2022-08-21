شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية يستقبل 220 طفلا.. وجبات خفيفة وعوامات

استقبل شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية 220 طفلا وذويهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام، من عدة جمعيات بالقاهرة والإسكندرية، واشترك في تنظيم اليوم كل من إدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وجمعية «خليك إيجابي».

شاطئ ذوي الهمم يستقبل أطفال القاهرة والمحافظات

وبحسب بيان لمديرية السياحة والفنادق بالإسكندرية، حضر أطفال من ذوي الهمم من دور أيتام وجمعيات القلب الأبيض بالإسكندرية، ومن القاهرة جمعية أكتوبر وجمعية السيده النفسية وجمعية الرأي المصري العربي ومدرسه فاطمة الزهراء، ووزعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجبات خفيفة وعصائر وبعض قطع الملابس كهدايا على الأطفال، ووفر لهم مسؤولو شاطئ «وانلي» بعض عوامات البحر للترفيه عنهم.

واستقبل اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الجمعيات، وذلك برعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي وجه بتوفير كل سبل الراحة لهم خلال فترة وجودهم على الشاطئ، وذلك بحضور العميد محمد سري مراقب عام الشواطئ، والعميد طارق شاهين مراقب شاطئ المندرة المجاني، وقسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة.

طريقة حجز مواعيد الجمعيات الأهلية لشاطئ المندرة المجاني

وأعلنت مديرية السياحة والمصايف بالإسكندرية طرق التواصل وحجز مواعيد الجمعيات الخيرية، حيث تُقدم الطلبات في مقر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمديرية الإسكان والمرافق بسموحة الدور السابع، لافتا إلى ان المحافظة مازالت تتلقى العديد من الاتصالات من خارج الإسكندرية للتنسيق علي زيارة شاطئ ذوي الهمم.