شاطئ «ذوي الهمم» يستقبل 150 طفلا من مرضى الشلل الدماغي في الإسكندرية

استقبل شاطئ ذوي الهمم بالمندرة في الإسكندرية 150 طفلًا من جمعية «واحة نور الحياة لتأهيل أطفال مرضى الشلل الدماغي»، اليوم الأحد برفقة ذويهم.

السياحة والمصايف: الدعوة ما زالت مفتوحة للجمعيات

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيان صحفي، إن الدعوة مازالت مفتوحة لكل الجمعيات الخيرية في كل المحافظات، حيث يتم حجز مواعيد الجمعيات بمقر الإدارة في مديرية الإسكان والمرافق.

بداية تخصيص شاطئ لذوي الهمم

وخصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مساحة داخل شاطئ المندرة المجاني لذوي الإعاقة الحركية من مستخدمي الكراسي المتحركة في يوليو 2021، كما خصصت كرسي لتسهيل حركتهم داخل الشاطئ وآخر إلى دخول دورة المياه.

وافتتحت محافظة الإسكندرية أول شاطئ للمكفوفين حيث خصصت جزء من شاطئ ذوي الهمم بالمندرة يوم السبت 2 يوليو الماضي.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيان صباح اليوم، استقرار حالة البحر والموج مضيفة أن الحرارة تبلغ 32 درجة مئوية.