شعبة الدواجن: الدولة تنتج 13 مليار بيضة سنويا.. والكرتونة بـ56 جنيها

شهد سوق الدواجن انخفاضا في أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة، حيث قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام الغرف التجارية، إن سعر كرتونة البيض انخفض في الوقت الحالي لتصل إلى 56 جنيها بالمحلات.

أسباب انخفاض سعر البيض

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار البيض انخفضت بسبب انخفاض الإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية، وكذلك لقيام الدولة بطرح كميات من البيض في المتاجر التابعة لوزارتي التموين والزراعة.

وأشاد بكثافة واستقرار إنتاج البيض محليا، موضحا أن معدل إنتاج البيض السنوي في مصر قد وصل إلى 13 مليار بيضة سنويا، حسب التصريحات الصادرة من وزارة الزراعة والجهات المعنية.

إنشاء بورصة للدواجن

ولفت رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام الغرف التجارية، إلى أنه يوجد العديد من الحلول التي تقوم بها الدولة للرقابة على سوق الدواجن، مثل بورصة الدواجن الذي يعمل وزير الزراعة على إنشائها، والتي ستقوم بمراقبة أسعار الدواجن والبيض.