شعبة الدواجن: أسعار العلف تراجعت 1000 جنيه.. والأسعار مستقرة

طمأنت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، المستهلكين، بشأن أسعار الدواجن، موضحةً أن تراجع العلف 1000 جنيه، سينعكس إيجاباً على الأسعار في السوق المحلية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، إن أسعار العلف بدأت بالانخفاض 1000 جنيه، وهو التراجع الذي من المتوقع أن ينعكس على أسعار المنتجات النهائية.

السيد: الدافع الوحيد للمنتجين هو الإنتاج والمكسب

أضاف في تصريحاتٍ لـ«الوطن» أن الدافع الوحيد للمنتجين هو الانتاج والمكسب، فيجب أن يهتم بانتاجه ويحافظ علي الانتاج من الامراض الوبائية لانتاج «بيض» خالي من المشاكل، فهنا تبدأ الجهات المعنية للبورصة باعطاء السعر العادل للبيضة حسب التكلفة الفعلية، لافتا إلى أن الذي يفعل هذا الوزارات المعنية، و توفر الحكومة ووزارة الزراعة بورصة معنية تستطيع من خلالها ضبط الثروة في التسعير العالي للحفاظ علي المنتج وايضا علي المستهلك.

وأوضح عبد العزيز السيد، أن منافذ الدولة بإمكانها التدخل لوضع تسعيرة حسب التكلفة الفعلية، وأن درجة الحرارة بالفعل تؤثر علي الانتاج، ولكن الإنتاج في حالة جيدة، ولا يوجد أي مشاكل في الجودة ولا يوجد قلة في الإنتاج بالاسواق.

أسعار الداوجن في الأسواق

ولفت عبد العزيز السيد إلى ان بعض صغار المنتجين خرجوا منذ سنتين عند الخسارة عندما كان البيض بـ24 جنية، وفي هذة الحالة بدأ المنتجين بزيادة الانتاج والسيطرة علي المنظومة تماماً.

يذكر ان سعر الدواجن اليوم 30 جنيه للكيلو بالمزرعة، وفي الاسواق تبدا من 34 الي 35 جنية ، وسعر البيض "الأبيض" يبدا من 60 والبيض "الاحمر"يصل ل65 جنيه