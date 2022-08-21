الحجار يكشف سر تأخير ألبومه.. ويؤكد: والدي سبب فكرة «صوت الموسيقى»

قال الفنان علي الحجار، إنه يعمل على ألبومه الجديد منذ عام ونصف تقريبًا، إذ أكمل 11 أغنية ويتبقى له أغنية واحدة فقط ومنها لحن لشقيقه الراحل، كما أن الفنان مصطفى قمر، لحن له في ألبومه الجديد وذلك بعد نجاح أغنية «يمامة»، والتي لحنها له من قبل، لذلك أخذ وقتًا في صناعة الألبوم، واستعان بالملحن الشاب كريم نيازي، وهو شاب في العشرين من عمره ووالده هو من يتولى أمر التسجيل بالمصنفات الفنية، لأنه لم يتم سنه القانونية، كما يستعين بشاب آخر في عمر الـ22 عامًا.

إطلاق مشروع «صوت الموسيقى»

وأضاف «الحجار»، خلال لقائه في برنامج « It’s ShowTime»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، أنه منذ طفولته وهو يشاهد والده يعلم الكثيرين الغناء والعزف، ولا يتلقى منهم أموالا، وعندما سأله عن سبب عدم أخذ المال مقابل تدريس وتعليم ذلك، كان رد والده دائمًا أنه يسعى فقط عشان يرقي ذوق الناس، وهذا الأمر كان السر وراء إطلاقه مشروع «صوت الموسيقى»، ويتمنى أن ينمى مشروعه وأن يكون معهدًا موسيقيًا خاصًا، ويكون بمقابل حتى يستطيع الاستمرار.

لو بتحب بلدك املاها فنانين كويسين

وأوضح أن الاستوديو الخاص به استعان فيه بمدرسين وكل الآلات الموسيقية ودورهم تعليم الشباب الغناء والعزف على كل الآلات ولا يتقاضى منهم أي أموال، وعندما أعلن عن مسابقة الغناء عبر صفحته على «فيس بوك» تقدم لها 2000 موهبة حقيقية وظل يقدمهم معه على المسرح وأخذ ألحانًا منهم ولكن بمقابل ولم يستغل تقديمهم على المسرح، «لو بتحب بلدك أملاها فنانين كويسين»، ومن الأغاني التي يعتز بها في الألبوم الجديد آخر لحن أعطاه له شقيقه الراحل أحمد الحجار.

وأشار الفنان علي الحجار، إلى أنه من قام بتوزيع تلك الأغنية عازف البيانو أسامة عز الدين، الذي يعزف مع مشاهير وكبار فناني الجاز في أمريكا منذ 25 سنة، كما أن الموسيقار الراحل بليغ حمدي، اكتشفه وقت دراسته في المعهد، وظل يصرف عليه حتى عندما قدم رباعيات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي، وذلك على الرغم من أن عقد الاحتكار كان ألا يغني إلا من ألحانه ولأنه موسيقار كبير قدر أنه موهبة جيدة وساعده.