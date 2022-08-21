أوكرانيا: القوات الروسية تقصف المناطق الشمالية من «سومي»

أعلن مسؤول محلي أوكراني، قصف القوات الروسية المناطق الشمالية من «إقليم سومي» الواقع شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»الإخبارية.

ألمانيا تخطط لإرسال 20 راجمة من عيار 70 ملم إلى أوكرانيا

بدورها، قالت الحكومة الألمانية، إن «برلين» تخطط لإرسال 20 راجمة من عيار 70 ملم و2000 صاروخ إلى أوكرانيا، مضيفة على موقعها عبر الإنترنت، أن عملية التسليم يعتمد على السرعة في الأداء.

تحديث الأسلحة

وأوضحت الحكومة الألمانية، أن أعمال الصيانة والإنتاج لم تكتمل بعد، مشيرة إلى أن عملية الإمداد سيكون مباشرا من صناعة الدفاع الألمانية كجزء من تحديث الأسلحة.

من جانبه، دعا «البنك المركزي الألماني»، إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، وقال محافظ البنك، يواكيم ناجل، إنه من المرجح استمرار الصعوبات مع سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية

وأشار ناجل، إلى أن مشكلة التضخم المرتفع ستقلق بلاده أيضا في العام المقبل 2023، متوقعا أنه مع تفاقم أزمة الطاقة، فمن المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل.

وستواجه ألمانيا، تضخما هو الأكبر منذ 70 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.