مصرع طفلة في انهيار سقف عقار غرب الإسكندرية.. منزل صادر له قرار إزالة

لقيت طفلة عمرها 15 سنة مصرعها، مساء السبت، إثر سقوط سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، التي تحتوي على عدد كبير من العقارات القديمة الصادر لها قرارات إزالة.

تفاصيل مصرع طفلة في انهيار سقف بالإسكندرية

بدأت واقعة مصرع طفلة الإسكندرية حين تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع البرنسيسات متفرع من شارع ابن طولون بكرموز.

وانتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب وضباط القسم والحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

معاينة العقار المنهار غرب الإسكندرية

وتبين من المعاينة سقوط سقف غرفة بالطابق الثالث حتى الطابق الأول علوي، ما أسفر عن مصرع الطفلة «منى عبد العظيم مصطفى»، 15 سنة.

العقار صادر له قرار إزالة طابقين وترميم منذ 7 سنوات

وأشارت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه جرى رفع الأنقاض ونقل الجثة إلى المشرحة، مشيرة إلى أن العقار صادر له قرار إزالة طابقين وترميم طابقين في عام 2015 أي منذ 7 سنوات من الآن وهو الأمر الذي لم ينفذ من قبل السكان.

تحرر محضر بقسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.