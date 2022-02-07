بالأسماء.. إصابة 6 عمال في سقوط شدة سقف خرسانية بدمنهور

أصيب 6 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء سقوط شدة سقف خرسانية عليهم، اثناء العمل بأحد المواقع على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بسقوط سقف خرساني على العمال

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى التعليمي 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث سقوط سقف خرسانة على العمال بمدينة دمنهور، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في حادث دمنهور

أسفر الحادث عن إصابة كل من «أحمد حمدي عبد الحميد»، 30 سنة، مقيم بقرية «زاوية غزال»، بدمنهور، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و«الشحات علي عبد الحميد»، 53 سنة، مقيم «الخزان»، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«سعد درويش»، 29 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب «محمد حسن خليل»، 17 سنة، مقيم «زاوية غزال»، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد عبد المنعم إبراهيم عاشور»، 39 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد عبد الوهاب عبد الصمد»، 53 سنة، مقيم الدلنجات، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وشهد طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، عصر اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة شرطة، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفيات كوم حمادة وإيتاي البارود، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.