رنا سماحة تقتحم مجال البيزنس بـ«مطعم وكافيه»: حققت حلمي

أعلنت المطربة رنا سماحة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، اقتحامها مجال البيزنس بمطعم وكافيه.

ونشرت رنا سماحة صورة من أمام الكافيه وعلقت: «تعالوا احكيلكم حكايه من زمان وأنا بحلم يبقى عندي مشروع خاص وخصوصاً مطعم وكافيه وبعد سنين من الشغل والتعب وحاجات كتير أوي اتحقق النهارده الحلم ده وبقى عندنا مطعم وكافيه من أحلى وأريح وأجمل الأماكن».

رنا سماحة تهدي أغنية لابنها مالك

وطرحت رنا سماحة في شهر يوليو الماضي، أغنية «حبيب مامي»، والذي أهدته لمولودها الأول مالك، الذي رزقت به من زوجها الملحن سامر أبو طالب نهاية العام الماضي، وقامت رنا بتصوير الأغنية فيديو كليب حيث استعانت بلقطات حقيقية لها من فترة الحمل والولادة، ويوم سبوع ابنها.

تكوين العائلة

وكانت رنا ذكرت فيديو بث مباشر «لايف» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «الإنستجرام» أن أهم إنجازتها التي حققتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا، هي الزواج والإنجاب، لأنها ترى أن أهم إنجاز هو تكوين عائلة.