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الموت يفجع الفنانة رنا سماحة في اثنين من أسرتها

كتب:

بسمة شطا
04:13 م | السبت 25 يونيو 2022
رنا سماحة

رنا سماحة

كشف الملحن سامر أبو طالب، زوج الفنانة رنا سماحة، عن وفاة اثنين من أسرة زوجته عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك».

حيث قال سامر أبو طالب: «لا إله إلا الله، اللهم لا اعتراض على حكمك و قضائك يارب العالمين، البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ابن عم رنا عمل حادث سير هو وأولاده بنت وولد، (البنت ٦ سنوات والولد ٣ سنوات) توفوا إلى رحمة الله».

الموت يفجع رنا سماحة

وطلب سامر الدعاء من جمهوره حيث قال: «فضلاً ادعوا لوالدهم بالشفاء.. في الجنة يا حبايب قلبي يارب اجعلهم شفعاء لوالدهم ووالدتهم في الجنة يارب لا نملك إلا أن نقول ما يرضي الله، الله يصبرنا ويصبر قلب أبوهم وأمهم على هذا المصاب الأليم، ربنا ما يكتبها على حد ولا تشوفوا سوء في ولادكم ولا أهلكم أو حبايبكم».

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