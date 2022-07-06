«كليب» رنا سماحة الجديد يحقق 4 آلاف مشاهدة على «يوتيوب».. «حبيب مامي»

طرحت المطربة رنا سماحة فيديو كليب أحدث أغنياتها «حبيب مامي»، والذي حقق مايقرب من 4 آلاف مشاهدة على اليوتيوب، في أقل من 24 ساعة من طرحها.

وأهدت رنا سماحة الكليب الذي طرحته عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب لمولودها مالك، الذي رزقت به من زوجها الملحن سامر أبو طالب في ديسمبر من العام الماضي.

واستعانت رنا سماحة في الكليب بلقطات حقيقية لها من فترة الحمل والولادة، ويوم سبوع ابنها.

كلمات أغنية حبيب مامي:

يا حبيب مامي وروح مامي

جيت خليت الدنيا دي غير من وانت يدوب

جوايا وانا طايرة من الفرحة دي طير

حتة من الروح والقلب..

واخد كل التفكير

عوضي من الدنيا يارب يخليك ليا وتبقا بخير

وفاة أفراد من عائلة رنا سماحة

عاشت الفنانة رنا سماحة حالة من الحزن الشديد خلال الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت وفاة شقيقين من عائلتها، حيث دخلت في حالة حزن شديدة بعد رحيلهما، وتعيش الأسرة حالة من الحزن الشديد.

تأجيل الأغنية بسبب الوفاة

ولكنها حاولت تجاوز تلك المصاعب والمحن، من خلال نشر الأغنية الجديدة التي كانت تحضر لها منذ فترة طويلة، بعد ولادتها مولودها الأول.

وقد أجلت الفنانة رنا سماحة طرح الأغنية مايقرب من أسبوع، بعد وفاة شقيقين من عائلتها، وكتبت رنا سماحة، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا رب هون يا رب.. لطفك يا الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها».

حيث استغاثت رنا سماحة قبل الوفاة بمساعدة أحد من جمهورها بعينات دم، خاصة أن الراحلين تعرضوا لحادث سير، أدى إلى الوفاة.