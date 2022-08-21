الكهرباء: لدينا احتياطي 13 ألف ميجا وات وترشيد الاستهلاك لصالح المواطن

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت مع تخفيف الأحمال الكهربائية نتيجة لترشيد الاستهلاك بالرغم من تزايد درجة الحرارة، لافتا إلى أن متوسط الأحمال العام الماضي في أغسطس بلغ 33800 ميجا وات، وبعد خطة الترشيد والتعاون بين الحكومة والمواطنين لم يزد متوسط الأحمال بل بدأ في الانخفاض، وخلال الأيام القادمة سيعلن التقييم كاملا ونسب التغير.

وأوضح «حمزة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «cbc» أن ترشيد الاستهلاك أمر لا بد منه والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ترشيد الكهرباء بالمنشآت والمباني وتحديد مواعيد عمل بعض المحال أعطى انطباعا للمواطن بأن الدولة تشاركه في ترشيد الاستهلاك، لافتا إلى أنه لا يوجد أي عجز في الطاقة الكهربائية، والاحتياطي وصل إلى 13 ألف ميجا وات بالإضافة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

تطوير الشبكات واختفاء ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي

وأشار أيمن حمزة إلى أن تطوير الشبكات أدى لاختفاء ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وأصبح قطاع الكهرباء يشهد حالة من الاستقرار، ولم تحدث حالة تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء على أي منزل أو منطقة، مؤكدا أن الترشيد يكون في المباني الحكومية أما ترشيدها في المنازل فهو مسؤولية المواطن لأنه يتحمل تكلفة الفاتورة ومن الأفضل له ترشيد الاستهلاك.

إجراءات الحكومة في ترشيد الاستهلاك

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن إجراءات الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء تشجع المواطن على ترشيد الاستهلاك في المنازل، لافتا إلى أن الترشيد يخفف أيضا من استخدام الغاز الطبيعي وهناك تعاون بين الكهرباء والبترول لتنسيق العمل على الترشيد.