مهرجان المانجو يعيد السياحة للإسماعيلية.. عرب وأجانب يزورون المحافظة

على مدار يومين شهدت محافظة الإسماعيلية توافد العشرات من المجموعات السياحية لحضور مهرجان المانجو والاستماع بأجواء مدينة الإسماعيلية والحفلات خلال المهرجان.

واستقبلت محافظة الإسماعيلية ما يقرب من ألفي شخص على مدار الجمعة والسبت الماضيين بالتزامن مع انطلاق المهرجان في شارع محمد علي ومنطقة نمرة 6 بقلب المدينة.

منسق مهرجان المانجو: هدفنا كان عودة السياحة للإسماعيلية

من جانبه قال أحمد شجيع المنسق العام بمهرجان المانجو في الإسماعيلية في دورته الأولي 2022 أن المهرجان كان ضمن أهدافه الرئيسية إعادة المحافظة إلي الخريطة السياحية مرة أخري.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أنه منذ انطلاق المهرجان وكان هناك عدد من الجاليات سواء العربية أو الأوربية وتوافدت بعض الجاليات في اليوم الثاني للمهرجان أيضا.

وقال شجيع إن المهرجان كان يضع عدة أهداف رئيسية ضمنها الترويج لمنتج المانجو كأفضل الأنواع والأصناف الموجودة في العالم إضافة إلي محاولة جذب استثمارات زراعية وصناعية إلى الإسماعيلية وفتح مجالات جديدة في الاستثمار علي أرض المحافظة.

وأشار أحمد شجيع إل أن المهرجان شمل إقامة العديد من الفقرات الفنية على مدار يومين في نادي الجولف ومنطقة نمرة 6 وبشارع محمد علي أمام ديوان عام المحافظة القديمة.

السعودية ولبنان والأردن أكثر الدول زيارة للاسماعيلية

وتوافد العديد من الجاليات العربية والأوربية إلى مدينة الإسماعيلية لحضور مهرجان المانجو في دورته الأولي 2022 والتي انطلقت أول أمس الجمعة أبرزها وفود من السعودية والأردن ولبنان.

واستقبل محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة اول أمس الجمعة سفراء عدة دول علي رأسها نيوزيلندا وإندونيسيا والفلبين والسعودية ونيجيريا والأردن وسيريلانكا خلال زيارتهم للمحافظة لحضور مهرجان المانجو، رافقهم لشارع محمد علي منذ بدء المهرجان، ثم توجه إلى نادي الجولف لحضور حفل على هامش المهرجان يتخلله بعض الفقرات الفنية.