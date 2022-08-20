نائب محافظ الإسماعيلية: نجاح مهرجان الإسماعيلية للمانجو فاق التوقعات

قال أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، إن مهرجان المانجو في دورته الأولى الذي استمرّ يومين حقق نجاحا فاق المتوقع، مشيرًا إلى أن فكرة المهرجان ليست وليدة هذا العام، لكن جرى التفكير فيها مع حصاد موسم 2019، حيث كان موسما مميزا، وجرى عرضها على اللواء شريف بشارة، وكانت الخطة أن يبدأ المهرجان في عام 2020، لكن جرى تأجيلها بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأضاف عصام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى: «في البداية درسنا الفكرة وركزنا على مميزات الإسماعيلية، إذ أنها محافظة جاذبة لسياحة اليوم الواحد، وهي المحافظة الأولى في إنتاج المانجو على مستوى الجمهورية، وحاولنا تعظيم السياحة في المحافظة».

الإعداد للمهرجان منذ 6 أشهر

وتابع نائب محافظ الإسماعيلية: «بدأنا تنظيم هذا المهرجان منذ 6 أشهر بالتنسيق مع رابطة منتجي المانجو في المحافظة، وبدأنا في ورش عمل، وحاولنا محاكاة بعض المهرجانات في الخارج مثل مهرجان الطماطم في إسبانيا ومهرجان البرتقال في إيطاليا والهند»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المحافظة معروفة على نطاق واسع بمهرجان الفنون الشعبية، ومهرجان ملكة الفراولة، وبالتالي تم مزج الأفكار المحلية مع أفكار دولية.

احتفالية شعبية للأهالي

وأوضح أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أن المهرجان تم الاحتفال به كاحتفالية شعبية لأهالي الإسماعيلية الذي يحب المانجو، وبخاصة أنه من أهم الصادرات التي تصدرها المحافظة لدول العالم، بالإضافة إلى المعرض المخصص للوفود الأجنبية والسفارات الخاص بمزارعي ومنتجي المانجو على مستوى المحافظة، وذلك بمشاركة هيئة تنشيط السياحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية.